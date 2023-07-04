Российский командир сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Украинские военнослужащие были разбиты, рассказал командир подразделения "ШтормZ" с позывным Али

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательные группы ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянка в Запорожской области, но были разбиты. Об этом во вторник ТАСС сообщил командир подразделения "ШтормZ" с позывным Али.

"ДРГ ВСУ, в общей сложности порядка 100 человек, попытались прорвать оборону на отрезке Пятихатки / Жеребянки в Васильевском районе Запорожской области. В результате ожесточенных боев уничтожена часть украинских боевиков, остальные вынуждены были отступить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате боев артиллерией уничтожены несколько единиц боевой техники ВСУ.

"Наши артиллеристы в результате точных попаданий уничтожили как минимум три единицы боевой техники ВСУ", - добавил командир подразделения.