Минобороны РФ сообщило о двух нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

В ведомстве отметили отсутствие пострадавших

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Два нарушения режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки в Мартунинском и Шушинском районах Нагорного Карабаха, пострадавших нет. Об этом говорится в распространенном во вторник бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.