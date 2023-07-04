4 июля, 16:51
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны РФ сообщило о двух нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

В ведомстве отметили отсутствие пострадавших

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Два нарушения режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки в Мартунинском и Шушинском районах Нагорного Карабаха, пострадавших нет. Об этом говорится в распространенном во вторник бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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