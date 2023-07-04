ЦПВС анонсировал российско-сирийские учения авиации и сил ПВО 5 июля

Они продлятся шесть дней

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Совместные российско-сирийские учения по отработке действий авиации и сил противовоздушной обороны (ПВО) начнутся в Сирии 5 июля. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся шесть суток. В ходе учений спланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения", - сообщил он.

Гуринов добавил, что в течение суток зафиксировано девять нарушений безопасности полетов в воздушном пространстве над северными районами Сирии со стороны беспилотных летательных аппаратов международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

"Увеличение числа не деконфликтованных полетов ведет к эскалации напряженности и не способствует взаимному и конструктивному сотрудничеству. Напоминаем, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул замруководителя ЦПВС.