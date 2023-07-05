ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации "Кракена" и "Грузинского легиона"

Также были уничтожены пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино, уточнил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группировка российских войск "Юг" нанесла ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона "Кракен" и "Грузинского легиона" на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, а также места дислокации подразделений "Кракен" и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка", - сказал он.

"Кроме того, артиллерийскими подразделениями поражен пункт дислокации наемников "Грузинского легиона" в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в населенном пункте Веселое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино", - добавил Астафьев.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила вражеские самоходки "Акация" в Николаевке и 2С7 "Пион" в районе Маркова, а также пушку "Мста-Б" в поселке Острое и 120-миллиметровый миномет вблизи Старомихайловки.