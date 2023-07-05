В ЛНР сообщили о хаотичных обстрелах Лисичанска со стороны ВСУ в последние двое суток

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко предположил, что целью таких обстрелов украинских войск является "уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры"

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) последние два дня хаотично обстреливают предприятия, расположенные в Лисичанске в ЛНР. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На протяжении последних двух суток украинские боевики ведут хаотичные обстрелы территории Лисичанского НПЗ. Удары наносятся хаотично, по квадратам, как реактивной, так и гаубичной артиллерией", - сказал он.

Марочко отметил, что украинские войска также активно ведут огонь по окраинам Лисичанска.

Собеседник агентства предположил, что целью таких обстрелов ВСУ является "уничтожение предприятия и гражданской инфраструктуры".

Во вторник начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российские войска отразили атаку штурмовых групп украинских войск на лисичанском направлении, нанеся удары по скоплению живой силы противника.