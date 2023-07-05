5 июля, 05:58
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили об обстреле ВСУ Таврийска и других населенных пунктов региона

Украинские военные выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли Таврийск и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 33 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

Во вторник в течение дня ВСУ выпустили 6 снарядов по Сагам, 7 по Корсунке, по 9 снарядов по Крынкам, Подстепному, Казачьим Лагерям, 19 снарядов по Алёшкам. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация