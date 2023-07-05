На Херсонщине сообщили об обстреле ВСУ Таврийска и других населенных пунктов региона

Украинские военные выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли Таврийск и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 33 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

Во вторник в течение дня ВСУ выпустили 6 снарядов по Сагам, 7 по Корсунке, по 9 снарядов по Крынкам, Подстепному, Казачьим Лагерям, 19 снарядов по Алёшкам.