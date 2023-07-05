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Военная операция на Украине

На херсонском направлении уничтожили два 120-мм миномета и три гаубицы М-777

По данным представителя экстренных служб региона, на каховском направлении ликвидировали позиции ВСУ в районе Дутчан и Республиканца

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили два 120-мм миномета и три гаубицы М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним (потери: восемь военнослужащих ВСУ уничтожены, шесть получили ранения различной степени тяжести); три гаубицы М-777 с боекомплектом (потери: 14 военнослужащих ВСУ уничтожены, 5 получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, на каховском направлении уничтожены позиции ВСУ в районе Дутчан и Республиканца. 

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