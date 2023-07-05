В МО РФ сообщили об уничтожении техники ВСУ на артемовском направлении

Российские десантники отразили наступление украинских подразделений благодаря расчетам беспилотной авиации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские десантники успешно отразили наступление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении благодаря расчетам беспилотной авиации. Как сообщили в среду в Минобороны России, в результате было уничтожено большое количество вражеской техники западного производства, а также личного состава противника.

"Российские десантники успешно отразили наступление подразделений ВСУ на южном фланге артемовского направления. Расчетами беспилотной авиации одного из соединений Воздушно-десантных войск было обнаружено выдвижение к нашим позициям нескольких групп украинских националистов при поддержке боевых бронированных машин. Координаты были переданы в пункт управления артиллерией соединения ВДВ", - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Как добавили в Минобороны, десантники накрыли наступающие подразделения ВСУ массированным огнем из артиллерийских орудий, уничтожив большое количество личного состава и техники противника, в том числе западного производства. В результате, понеся значительные потери, украинские подразделения отступили, бросив своих раненых и убитых на поле боя.