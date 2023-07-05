Ростовская область выиграла конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский передал губернатору Региона Василию Голубеву награду за первое место, переходящий вымпел, почетную грамоту министра, а также благодарность правительства

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ростовская область одержала победу в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе и проведение призыва на службу по итогам 2022 года. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

"В Ростовской области состоялась торжественная церемония награждения правительства региона за победу в конкурсе среди субъектов Российской Федерации за лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу по итогам 2022 года. <...> В период частичной мобилизации из Ростовской области призвано и отправлено в войска около 10 тыс. человек. Многие из них заслуженно награждены высокими государственными наградами", - отметили в ведомстве.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский по поручению министра обороны России передал губернатору Региона Василию Голубеву награду за первое место, переходящий вымпел, почетную грамоту министра, а также благодарность правительства РФ. Кроме того, почетные грамоты получили военные комиссары, работники образовательных учреждений, патриотических и спортивных организаций Ростовской области.

Конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва проводится в России ежегодно.