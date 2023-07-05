МО РФ сообщило о перехвате шести снарядов РСЗО HIMARS

Кроме того, уничтожены шесть беспилотников ВСУ, добавили в ведомстве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики, Калиновка Луганской Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Любимовка и Самойловка Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 449 самолетов, 241 вертолет, 4 893 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 535 танков и других боевых бронированных машин, 1 134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 443 единицы специальной военной автомобильной техники.