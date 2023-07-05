МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в Запорожской области

ВС России пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, отметили в ведомстве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в течение суток пресекли на запорожском направлении деятельность трех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районах населенных пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.