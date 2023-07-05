5 июля, 11:31
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в Харьковской области станции контрбатарейной борьбы

© Минобороны России

По данным ведомства, уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронетранспортер и 2 автомобиля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили в Харьковской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он.

По данным Конашенкова, на купянском направлении "оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области". Кроме того, уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронетранспортер и 2 автомобиля. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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