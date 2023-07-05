Самолет Ту-142 Северного флота выполнил плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Помимо выполнения задач ледовой разведки, летчики провели воздушную разведку и мониторинг обстановки в Арктике

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Противолодочный самолет Ту-142 армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота выполнил плановый полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана, сообщили в пресс-службе флота.

"Противолодочный самолет Ту-142 армии ВВС и ПВО Северного флота выполнил очередной плановый полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета экипажа Ту-142 составила более 9 часов. Экипаж противолодочного самолета выполнил полет над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана", - сообщили там.

Помимо выполнения задач ледовой разведки, летчики провели воздушную разведку и мониторинг обстановки в Арктике.