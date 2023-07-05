Балтийский флот провел учения вертолетчиков по поиску и уничтожению подводных лодок

Более 10 экипажей корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М принимали участие в маневрах

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Более 10 экипажей корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М морской авиации Балтийского флота были привлечены к учениям по поиску подводной лодки условного противника в Балтийском море, а также отработке тактики применения комплексов противолодочного вооружения для уничтожения субмарин "неприятеля", сообщила в среду пресс-служба флота.

"Вертолетчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. После завершения выполнения задач по слежению за подводной целью экипажи вертолетов Ка-27 отработали тактическое применение комплексов противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота, в отработке задач было задействовано более десяти вертолетов модификаций Ка-27 и Ка-27М.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации выполнили ракетно-пушечные стрельбы по мишеням на авиационном полигоне в Калининградской области.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время, подчеркнули в пресс-службе.