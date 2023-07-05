Минобороны РФ сообщило о пяти нарушениях безопасности проамериканской коалицией в Сирии

В ведомстве заявили, что беспилотные летательные аппараты группировки в том числе совершили нарушения в районе, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Он указал на то, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников коалиции.

"В течение суток зафиксировано 12 случаев нарушений, в том числе пять в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений. Напоминаем, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гуринов.

Замруководителя центра также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных сил со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо и в провинции Латакия.

Совместные российско-сирийские учения по отработке действий авиации и сил противовоздушной обороны начались в Сирии в среду. В ходе учений военные должны отработать вопросы совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения.