ВСУ потеряли до отделения солдат на купянском направлении

Противник попытался атаковать, но российские бойцы вынудили его отойти на прежние позиции

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении предприняли попытку атаковать в районе Новоселовского, но в результате стрелкового боя со стороны группировки "Запад" потеряли до отделения бойцов и были вынуждены отойти на ранее занимаемые позиции. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В полосе обороны 1-й танковой армии в районе населенного пункта Новоселовское противник предпринял попытку атаковать позиции наших войск. В ходе стрелкового боя военнослужащие 7-го мотострелкового полка уничтожили до отделения живой силы, в результате чего противник вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции", - сказал он.

Зыбинский добавил, что артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы с помощью самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Песчаного.