Спецназ группировки "Запад" под Лозовой уничтожил самоходку ВСУ боеприпасом "Ланцет"

Экипажи вертолетов Ми-28, К-52 и штурмовики Су-25 нанесли удары по сосредоточению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны ВСУ, добавил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Группа спецназначения группировки "Запад" обнаружила и с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила самоходную пушку "Гиацинт-С" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Лозовая барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная пушка противника 2С5 "Гиацинт-С", - сказал он.

Зыбинский добавил, что экипажи вертолетов Ми-28, К-52 и штурмовики Су-25 группировки нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ.