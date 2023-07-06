В САР начались совместные учения ВКС России и сирийских ВВС

В учениях также примут участие подразделения радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Совместные учения Воздушно-космических сил (ВКС) России и сирийских Военно-воздушных сил (ВВС) начались в Сирийской Арабской Республике. Как сообщили в четверг в Минобороны РФ, в ходе учений будут отработаны действия по отражению воздушных ударов условного противника.

"ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск [сил]. <...> Учения продлятся до середины июля", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что к учениям также привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы для практической отработки совместных действий при отражении воздушных ударов условного противника.