6 июля, 03:02

В САР начались совместные учения ВКС России и сирийских ВВС

© Минобороны России

В учениях также примут участие подразделения радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Совместные учения Воздушно-космических сил (ВКС) России и сирийских Военно-воздушных сил (ВВС) начались в Сирийской Арабской Республике. Как сообщили в четверг в Минобороны РФ, в ходе учений будут отработаны действия по отражению воздушных ударов условного противника.

"ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск [сил]. <...> Учения продлятся до середины июля", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что к учениям также привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы для практической отработки совместных действий при отражении воздушных ударов условного противника. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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