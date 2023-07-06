6 июля, 05:03
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о переходе ВСУ к тактике хаотичных обстрелов в ответ на удары сил РФ

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, "огонь ведется по квадратам, а не по целям"

ЛУГАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, перешли к тактике хаотичных обстрелов в ответ на удары российских сил. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"Вооруженные силы РФ [на купянском направлении] продолжают наносить удары по 14-й отдельной механизированной бригаде и 103-й бригаде территориальной обороны вооруженных формирований Украины, - сказал он. - Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям".

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили в Харьковской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. 

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