По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, "огонь ведется по квадратам, а не по целям"

ЛУГАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, перешли к тактике хаотичных обстрелов в ответ на удары российских сил. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Вооруженные силы РФ [на купянском направлении] продолжают наносить удары по 14-й отдельной механизированной бригаде и 103-й бригаде территориальной обороны вооруженных формирований Украины, - сказал он. - Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям".

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили в Харьковской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.