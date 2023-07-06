6 июля, 06:48,
обновлено 6 июля, 07:00
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что вся Клещеевка находится под контролем российских сил

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Врио главы ДНР назвал напряженной ситуацию в населенном пункте

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Населенный пункт Клещеевка к югу от Артемовска (украинское название Бахмут) полностью находится под контролем российских сил. Об этом в четверг в эфире "Соловьев Live" сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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"Ситуация там всегда напряженная, - сказал Пушилин. - Действительно, это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, все сделали грамотно. И на вчерашний день созванивался с командованием - все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем". 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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