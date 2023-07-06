6 июля, 09:13
Военная операция на Украине

Боец спецназа ВС РФ сообщил о финских наемниках на краснолиманском направлении в ЛНР

По словам военнослужащего с позывным Омон, наемники хорошо оснащены, но плохо подготовлены

ЛУГАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Немецкие, польские и финские наемники регулярно встречаются на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике, они хорошо оснащены, но плохо подготовлены. Об этом рассказал журналистам боец одного из подразделений армейского спецназа Вооруженных сил РФ с позывным Омон.

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"Очень много наемников с западных стран. В основном это немцы, поляки, финны встречаются. Подготовка у них оставляет желать лучшего. Противник хорошо обеспечен, но это ему не сильно помогает при боях с нами", - рассказал он.

Омон добавил, что наемники используют преимущественно натовское оружие. Так недавно в ходе очередного боестолкновения с ними отряд, в котором служит Омон, взял в качестве трофея израильский пулемет "Негев".

Ранее офицер из подразделения Омона рассказал журналистам, что заметили по радиоперехвату переговоры франкоговорящих наемников. 

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