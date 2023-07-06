Умер летчик Леонид Попов, участвовавший в первых испытаниях МиГ-31

Ему было 82 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заслуженный штурман-испытатель СССР Леонид Попов, участвовавший в первых испытательных полетах самолета МиГ-31, умер в возрасте 82 лет. О смерти летчика ТАСС сообщил глава администрации Жуковского Юрий Прохоров.

"Это был человек, беззаветно служивший авиации, посвятивший много лет увековечиванию истории отрасли, которая неразрывно связана с <...> городом Жуковским", - сказал Прохоров.

Леонид Попов родился 28 ноября 1940 года в Казани. В 1963 году окончил Казанский авиационный институт (ныне Казанский национальный исследовательский университет им. А. Н. Туполева) по специальности "авиационные двигатели". В 1963-1965 годах работал ведущим инженером аэродромного цеха завода "Сокол" в Нижнем Новгороде, в 1965-1970 годах - ведущим инженером Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова в Жуковском Московской области.

На летной работе Попов с 1966 года. В качестве экспериментатора, ведущего инженера летающей лаборатории участвовал в испытаниях пяти модификаций опытных двигателей для самолета МиГ-23. В 1971 году окончил штурманское отделение Школы летчиков-испытателей, в 1971-1985 годах служил штурманом-испытателем, командиром отряда штурманов-испытателей ЛИИ. Участвовал в испытаниях и доводке более чем 80 типов самолетов и вертолетов, маловысотных крылатых ракет большой дальности и пункта управления многоразового космического корабля "Буран".

С сентября 1985 года - старший штурман-испытатель ОКБ "МиГ", где участвовал в первых вылетах и испытаниях всех модификаций самолета МиГ-31, а также в испытаниях МиГ-23УБ, МиГ-25ПУ, МиГ-31, МиГ-29УБ, МиГ-АТ. Тогда же впервые в мире на МиГ-31 с двумя дозаправками в воздухе достиг Северного полюса.

Старший лейтенант запаса, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Указом президента от 20 сентября 1994 года Попову присвоено звание Героя Российской Федерации.