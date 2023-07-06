В МО РФ заявили о поражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 385 украинских военнослужащих

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Подразделения российской Южной группировки войск за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки составили до 385 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 2 гаубицы "Д-20", а также 2 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства".