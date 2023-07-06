6 июля, 11:12,
обновлено 6 июля, 11:38
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили на купянском направлении до 40 военных и артиллерийскую систему М777 ВСУ

© Минобороны России

По данным ведомства, также в районе населенного пункта Новоселовское уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на купянском направлении до 40 украинских военных и артиллерийскую систему М777. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал он.

По его данным, в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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