6 июля, 11:13,
обновлено 6 июля, 11:25
Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам хранения бронетехники Запада на Украине

© Минобороны России

По данным Минобороны России, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Войска РФ ночью нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства", - сказал он.

Конашенков подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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