ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам хранения бронетехники Запада на Украине

По данным Минобороны России, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Войска РФ ночью нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства", - сказал он.

Конашенков подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.