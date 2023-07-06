6 июля, 11:14,
обновлено 6 июля, 11:26
Военная операция на Украине

В МО РФ заявили о поражении в ДНР пунктов управления трех украинских бригад

© Минобороны России

По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункты управления трех украинских бригад в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районах населенных пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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