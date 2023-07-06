6 июля, 11:15,
обновлено 6 июля, 11:40
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Новоселовского

© Минобороны России

По данным ведомства, также нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое и Стельмаховка

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" отразила атаку ВСУ в районе Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация