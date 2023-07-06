МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Новоселовского

По данным ведомства, также нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое и Стельмаховка

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" отразила атаку ВСУ в районе Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.