6 июля, 11:17,
обновлено 6 июля, 11:30
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, ВС России отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, за сутки противник потерял более 90 военнослужащих. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, а также 4 пикапа", - сказал он.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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