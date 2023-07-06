МО РФ заявило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, ВС России отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, за сутки противник потерял более 90 военнослужащих. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, а также 4 пикапа", - сказал он.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.