6 июля, 11:18,
обновлено 6 июля, 11:32
Военная операция на Украине

ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 165 бойцов и БТР Stryker

© Минобороны России

По данным ведомства, в районах Урожайного и Дорожнянки пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские войска в течение суток на южнодонецком и запорожском направлении уничтожили до 165 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 3 вражеские бронемашины, в том числе БТР Stryker производства США. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком и запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Кроме того, по данным Конашенкова, в районах Урожайного в ДНР и Дорожнянки в Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 165 военнослужащих противника, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица Cezar французского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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