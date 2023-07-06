В МО РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны также перехватили четыре ракеты Storm Shadow

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-25 в ДНР, перехватили четыре ракеты Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Приволье в ЛНР, Александровка, Веселое, Ровнополь, Орлинское, Володино в ДНР, Днепрорудное, Чистополье в Запорожской области и Константиновка в Херсонской области.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 451 самолет, 241 вертолет, 4 908 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 547 танков и других боевых бронированных машин, 1 135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 356 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 468 единиц специальной военной автомобильной техники.