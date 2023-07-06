6 июля, 11:12,
обновлено 6 июля, 11:20
Военная операция на Украине

Путин заявил о важности поддержки семей бойцов СВО в полной мере

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
© Kremlin.ru

По словам президента, "здесь жадничать не нужно"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки семей военнослужащих - участников специальной военной операции (СВО) в полной мере.

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Военная операция на Украине. Онлайн

В четверг глава государства провел встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, который доложил о принимаемых в регионе мерах по помощи бойцам и их семьям. "Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям", - указал Путин.

Владимиров, в частности, рассказал, что все введенные регионом в 2022 году выплаты сохраняются в этом году. "Но появилась другая проблема: ребята ушли, жены стали рожать", - заметил губернатор. "Роженицам единовременные выплаты назначил", - сообщил он. "Это не проблема, это счастье", - прокомментировал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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