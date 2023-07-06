МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 45 военных

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило о возвращении 45 находившихся в плену российских военных с подконтрольной Киеву территории.

"6 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.