6 июля, 12:51,
обновлено 6 июля, 13:01
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 45 военных

Валерий Матыцин/ ТАСС, архив
© Валерий Матыцин/ ТАСС, архив

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило о возвращении 45 находившихся в плену российских военных с подконтрольной Киеву территории.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"6 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация