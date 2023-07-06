МО РФ: самолеты ВКС в Сирии подвергаются воздействию систем наведения западных БПЛА

Факты такого воздействия приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Системы наведения американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сирии оказывают воздействие на российские самолеты, что может вызвать автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Особую обеспокоенность вызывают зафиксированные пилотами ВКС России во время отработки вопросов учений факты воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов", - сказал он.

Гуринов также указал на то, что российская сторона в очередной раз фиксирует систематические нарушения протоколов деконфликтации, связанные с полетами беспилотников возглавляемой США международной коалиции. "В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений", - сказал он.

Первый этап совместных учений ВКС России и сирийских ВВС в Сирии начался в четверг. Как сообщали в Минобороны РФ, учения продлятся до середины июля.