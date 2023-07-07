Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России

"Северная верфь" и Амурский судостроительный завод, как ожидается, продолжат строительство серии кораблей проектов 20380 и 20385

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Программа строительства ракетных стелс-корветов проекта 20386 в существующей версии будет закрыта, дальнейшая закладка таких кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) РФ не планируется. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Дальнейшая закладка корветов проекта 20386 в существующем ныне облике не планируется. Программа их строительства будет закрыта. "Северная верфь" и Амурский судостроительный завод продолжат строительство серии кораблей проектов 20380 и 20385", - сказал собеседник агентства.

По его словам, головной корвет "Дерзкий" на ближайшие годы останется единственным представителем проекта 20386. "Его ввод в строй в той версии, которой сейчас располагаем, не предусматривается. Этот корабль будет достроен по перепроектированному проекту и войдет в боевой состав ВМФ России в принципиально новом и более сбалансированном облике", - добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что слишком высокие коэффициент новизны проекта и расчетная стоимость проекта 20386 не позволяет вести его серийное строительство так же, как корветов других проектов.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Рекомендации Крыловского государственного научного центра

Ранее научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин заявил ТАСС в кулуарах Международного военно-морского салона в Кронштадте, что все рекомендации, которые КГНЦ предлагал по корветам 20380, 20385 и 20386, были выполнены. "По-последнему было принято решение перепроектировать этот корабль. Но его нельзя останавливать. Это - прекрасный корабль по своей задумке", - подчеркнул Половинкин.

Церемония закладки головного корвета под названием "Дерзкий" прошла на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 28 октября 2016 года. 23 апреля 2019 года в присутствии главы государства на заводе была произведена стыковка блоков корпуса этого корвета, уже как "Меркурия". В октябре 2021 года корабль был снова переименован в "Дерзкий", а название "Меркурий" присвоено корвету уже отработанного в серии проекта 20380, который назывался "Ретивый".

При строительстве многоцелевых корветов (сторожевых кораблей) ближней морской зоны проектов 20380/20386 используется технология "стелс". Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корвета. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.