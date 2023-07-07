Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели 12-часовой полет

Экипажи отработали беспосадочный перелет с аэродрома базирования, а также выполнили две дозаправки в воздухе от Ил-78

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.

"В ходе летно-тактических учений дальней авиации ВКС России два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте в Республике Коми", - сказали в ведомстве.

Экипажи отработали беспосадочный перелет с аэродрома базирования, попутно выполнив две дозаправки в воздухе от Ил-78. За время выполнения полетного задания Ту-160 преодолели около 9 тыс. км, продолжительность полета составила более 12 часов. В министерстве добавили, что в учениях были задействованы более 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Как рассказал Кобылаш, несмотря на выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, все спланированные мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме. В учениях, начавшихся 4 июля, участвуют авиационные полки Энгельсского и Амурского соединений дальней авиации.

"В рамках данных учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 - на аэродроме Советский в Республике Коми", - добавил он.

В ходе выполнения поставленных задач летный состав отработал полеты на боевое применение авиационных средств поражения по заданным учебным целям в условиях противодействия ПВО условного противника, а также полеты на поисково-спасательные работы в арктическом районе.