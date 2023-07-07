Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пленных в зоне СВО

В Минобороны РФ сообщили, что украинским боевикам предложили сдаться, но после их отказа штурмовики открыли огонь

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Шесть штурмовиков Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящее по численности подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также взяли в плен пять боевиков, выполняя задачи на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ в пятницу.

"Военнослужащие штурмовики выполняли боевую задачу пробраться под огнем противника к позициям мотострелков, доставить боеприпасы и средства противотанковой борьбы. В ходе выполнения задачи штурмовики наткнулись на превосходящее по численности подразделение украинских националистов, обороняющее опорный пункт. <…> Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили их на позиции своего отряда", - сообщили в российском военном ведомстве.

Кадры взятия опорного пункта ВСУ опубликованы в пятницу Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что украинским боевикам было предложено сдаться, но после их отказа штурмовики открыли огонь.

За уничтожение превосходящих сил противника и захват опорного пункта командир группы был награжден орденом Мужества, остальные штурмовики - медалями "За отвагу".