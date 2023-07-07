7 июля, 04:35
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о наращивании ВСУ группировки в тылу на двух направлениях

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские бойцы рассредотачиваются таким образом, чтобы нести минимальные потери при ударах российских военнослужащих

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировки своих войск в некоторых тыловых населенных пунктах на краснолиманском и купянском направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ряде тыловых населенных пунктов на купянском и краснолиманском направлениях отмечается рост численности вооруженных формирований Украины. Сосредоточение живой силы, вооружения и военной техники тщательно маскируется", - сказал он со ссылкой на данные разведки РФ.

Марочко отметил, что противник рассредотачивается таким образом, чтобы нести минимальные потери при ударах российских военнослужащих.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 июля сообщил, что российские войска уничтожили на купянском направлении до 40 украинских военных и артиллерийскую систему М777. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация