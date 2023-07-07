Рогов сообщил об активности ВСУ на ореховском направлении запорожского участка фронта

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что самые тяжелые бои происходят на участках от Нестерянки и Копани до Новофедоровки и Вербового

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой новые резервы на ореховском направлении запорожского участка фронта на участке примерно в 30 км. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня вечером боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий [на ореховском направлении запорожского фронта]. На широком фронте (не менее чем в 30 км) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами. Противник кидает в бой новые резервы", - написал Рогов.

Он добавил, что самые тяжелые бои происходят на участках от Нестерянки и Копани до Новофедоровки и Вербового.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.