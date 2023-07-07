В ЛНР сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском и Соледаром

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, украинское командование при постановке боевых задач не учитывает реальную численность солдат и военной техники на этом участке фронта

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в районе городов Соледар и Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР, несут большие потери из-за некомпетентности командования. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На участке Соледар - Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь. Данный факт связан с регулярными боевыми задачами, поступающими от вышестоящего командования", - сказал он со ссылкой на данные от разведки РФ.

Марочко рассказал, что украинское командование при постановке боевых задач не учитывает реальную численность солдат и военной техники на упомянутом участке фронта, а также "умышленно занижает роль инженерных и фортификационных заграждений ВС РФ". "Необъективная оценка украинских офицеров, умышленное пренебрежение данными, приводит к большим потерям военнослужащих и техники", - отметил собеседник агентства.