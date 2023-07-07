В Херсонской области сообщили об уничтожении снайперской пары сил спецопераций ВСУ

Также уничтожены САУ "Акация" и два миномета калибра 120 мм

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении снайперскую пару из состава сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также САУ "Акация" и два миномета калибра 120 мм, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним (потери: девять военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения различной степени тяжести), САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом, снайперская пара из состава ССО ВСУ", - сказал он.

Он также уточнил, что САУ "Акация" уничтожили в четверг около 13:30 мск в районе поселка Приозерное под Херсоном. "Благодаря умелым действиям разведывательно-ударного расчета одного из подразделений группировки войск "Днепр", несмотря на воздействия РЭБ противника, была уничтожена самоходная артиллерийская гаубица 2С3 "Акация" ВСУ", - добавил представитель экстренных служб.

В островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, на каховском направлении - пункт временной дислокации ВСУ в районе Красного Маяка и позиция одного из подразделений в районе Качкаровки.