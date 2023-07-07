В Москве в "Экспоцентре" открылась выставка Росгвардии "День передовых технологий"

В мероприятии принимают участие около 40 отечественных предприятий, включая концерн "Калашников", бюро радиоаппаратуры "Кобра", НПП "СКИЗЭЛ" и другие

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Выставка вооружений и оборудования "День передовых технологий" открылась в Москве, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" проходит ведомственная выставка "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства - 2023", организованная Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

"Выставка призвана консолидировать усилия предприятий оборонно-промышленного комплекса, заказчиков продукции, научно-исследовательских организаций и других участников", - цитируют в пресс-службе командующего округом Александра Попова, открывшего мероприятие.

В выставке принимают участие около 40 отечественных предприятий, включая концерн "Калашников", бюро радиоаппаратуры "Кобра", НПП "СКИЗЭЛ", АО "Урал", "Дедал", "Зенит", НИИ прикладной химии. Мероприятие продлится до 8 июля.