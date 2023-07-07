МО РФ сообщило об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении

Противник за сутки потерял до 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Южная группировка российских войск за минувшие сутки отразила десять атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки составили "свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, 7 боевых машин пехоты, 4 пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства".