7 июля, 11:13,
обновлено 7 июля, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении

Противник за сутки потерял до 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Южная группировка российских войск за минувшие сутки отразила десять атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника за сутки составили "свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, 7 боевых машин пехоты, 4 пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация