МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Противник за сутки потерял до 95 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, за сутки противник потерял до 95 военнослужащих. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал он.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.