МО РФ сообщило о пресечении действий украинской ДРГ на купянском направлении

Общие потери ВСУ на купянском направлении составили более 25 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Войска РФ пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы в ЛНР, общие потери Вооруженных сил Украины на купянском направлении составили более 25 военных. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

По данным Конашенкова, за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.