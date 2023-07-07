7 июля, 11:18,
обновлено 7 июля, 11:29
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате 21 снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган"

Средства ПВО России также сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 452 самолета, 241 вертолет, 4 921 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 566 танков и других боевых бронированных машин, 1 135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 370 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 493 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация