МО РФ сообщило о перехвате 21 снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган"

Средства ПВО России также сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 452 самолета, 241 вертолет, 4 921 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 566 танков и других боевых бронированных машин, 1 135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 370 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 493 единицы специальной военной автомобильной техники.