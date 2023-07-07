МО РФ сообщило о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Ведомство добавило, что в 114 районах уничтожена живая сила и военная техника

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений украинских вооруженных сил (ВСУ) на огневых позициях. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах", - отметил он.