МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

По данным ведомства, противник на этих направлениях за сутки потерял более 200 военнослужащих

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 200 человек, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS-90 производства Великобритании. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, противник на этих направлениях за сутки потерял более 200 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 САУ "Гвоздика", гаубицу "Мста-Б", а также САУ AS-90 производства Великобритании.