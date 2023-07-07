МО РФ сообщило об одном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за сутки

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - отмечается в документе.

Согласно бюллетеню, проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.