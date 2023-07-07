ЦПВС в Сирии зафиксировал появление дронов коалиции на маршрутах пролета самолетов ВКС

Замруководителя российского центра в Сирии Олег Гуринов сообщил, что имело место воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов и отстрелу ложных тепловых целей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал два случая появления беспилотных летательных аппаратов международной антитеррористической коалиции MQ-9 на маршрутах пролета самолетов ВКС России. Их системы наведения на пути самолетов ВКС РФ привело к автоматическому отстрелу целей, заявил в пятницу заместитель руководителя российского центра в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Особую обеспокоенность вызывают два зафиксированных случая появления беспилотных летательных аппаратов международной антитеррористической коалиции MQ-9 на маршрутах пролета самолетов ВКС России", - заявил Гуринов.

Он отметил, что в обоих случаях фиксировалось воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов и отстрелу ложных тепловых целей.

"Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами коалиции", - подчеркнул контр-адмирал.

По его словам, за сутки зафиксировано девять случаев нарушений протоколов деконфликтации со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалиции. В том числе семь в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений.

Замруководителя ЦПВС напомнил, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов летательных аппаратов коалиции, особенно в закрытой зоне проведения учений.