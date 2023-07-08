Эксперт заявил, что доработанный в ходе СВО "Краснополь" может поражать движущиеся цели

Он также позволяет значительно снизить расход боеприпасов, сообщил редактор издания "Арсенал отечества" Алексей Леонков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Модернизированный в ходе спецоперации корректируемый артиллерийский снаряд "Краснополь-М" позволяет поражать движущиеся цели, а также позволяет значительно снизить расход боеприпасов. Об этом ТАСС рассказал редактор издания "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

"У "Краснополя" были как свои плюсы, так и свои недостатки. Предполагалось, что он будет работать совместно с определенным типом беспилотных летательных аппаратов, но это, к сожалению, не состоялось. И этот разведывательно-огневой контур так и не был реализован. К тому же то, что успели создать и применяли, не отличалось высокой точностью по движущимся объектам. Поэтому были проведены соответствующие работы по данному боеприпасу. И таким образом, он стал попадать не только в стационарные объекты, но и движущиеся, такие, как бронемашины, бронетранспортеры, БМП и даже танки", - рассказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что модернизированный после начала спецоперации "Краснополь" может в реальном времени корректировать свой полет на основе указания цели лазером, как от наводчика, так и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по наблюдениям Леонкова, в ходе спецоперации преобладала концепция подавлении артиллеристами целей с помощью массированного применения снарядов, что приводило к их большому расходу. Корректируемые высокоточные снаряды могут его значительно снизить. "Если вы стреляете из ствольной 152-мм артиллерии на расстоянии 8-10 км до цели, то расход снарядов будет порядка 50-70 единиц, и это будет нормой. Теперь представьте, что эта же цель выполняется "Краснополем-М" одним выстрелом", - сказал он, отметив, что дальнейшее развитие этого типа боеприпасов будет заключаться в удешевлении производства.

Модернизации и модификации "Краснополя"

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь-М" - модификация "Краснополя", разработанного Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). О модернизации 28 июля 2022 года сообщал генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин (концерн производит основные сборочные единицы и блоки для "Краснополя"). Изделие получило увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества, а также повышенную эффективность стрельбы при облачности и ветре.

Вместо корректировщика огня, который должен приблизиться к цели на расстояние не менее пяти километров, для "Краснополя-М" можно использовать данные, полученные с беспилотников. При этом снаряд способен захватывать одновременно до трех целей. В "Высокоточных комплекса" подчеркивают, что в серийное производство оперативно внедряются доработки по итогам применения "Краснополя" в спецоперации.

Корректируемый снаряд "Краснополя" калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность полета боеприпаса - 20 км, масса боевой части - 8 кг. Экспортная версия снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм. Она обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км, а также повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

Существует также модификация "Краснополя" для применения с беспилотников. В мае "Высокоточные комплексы" сообщали о завершении ее разработки и успешной опытной эксплуатации.